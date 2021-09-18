Поиск
Хроника последних дней СССР

В Белоруссии правозащитнице Рабковой продлили срок содержания под стражей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правозащитнице Марфе Рабковой на три месяца продлили срок содержания под стражей, говорится в сообщении в телеграм-канале незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" в субботу.

"Координатору волонтерской службы "Весны" Марфе Рабковой продлили срок содержания под стражей еще на три месяца (до 17 декабря - ИФ). Марфа была задержана 17 сентября 2020 года и уже год как находится в СИЗО-1", - сказано в сообщении.

Рабкову обвиняют по трем статьям УК - ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Раннее Рабковой было предъявлено обвинение по ч.3 ст.293 УК (обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности), ч.3 ст. 130 (разжигание социальной вражды) и ч.2 ст. 285 УК (участие в преступной организации).

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия Марфа Рабкова

Новости по теме

Новости

Исследователи отправятся к месту гибели парома Estonia

Что случилось этой ночью: суббота, 18 сентября

Австралия выразила сожаление из-за отзыва посла Франции

Австралия выразила сожаление из-за отзыва посла Франции

Франция решила отозвать послов из США и Австралии после создания AUKUS

В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле

В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле

Пеле поместили в реанимацию больницы в Сан-Паулу

Афганистан во власти талибов

В Афганистане упразднили министерство по делам женщин

Украина введет санкции из-за выборов в Думу в Донбассе и Крыму

Генсек ООН предупредил мир о катастрофическом потеплении климата

Еврокомиссию призвали проверить "Газпром" на причастность к росту цен на газ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');