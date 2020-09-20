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МВД Белоруссии подтвердило задержание 430 человек на субботних акциях

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии сообщило, что 430 человек были задержаны во время акций протеста в республике, которые прошли в субботу, 19 сентября.

Большая часть задержаний пришлась на Минск - 415 человек.

В министерстве уточнили, что 385 человек уже отпущены.

Общее количество участников 11 протестных акций в стране, по оценкам МВД, не превысило 900 человек. В "женском марше", пришедшем в Минске, считают в ведомстве, приняли участие порядка 500 человек.

Накануне в Минске прошел уже ставший традиционным "женский марш". Участницы держали бело-красно-белые флаги, зонты такой же расцветки и шарики. Некоторые из них одеты в яркую одежду с блестками, так как акция была заявлена как "блестящий марш".

При этом в МВД также заявляют, что в проправительственных митингах участвовало более 5,6 тыс. человек.

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Белоруссия

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