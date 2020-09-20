Милиция Бреста использовала светошумовой патрон на митинге оппозиции

Архивное фото Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Бресте выстрелили в воздух небоевым патроном чтобы предотвратить агрессию со стороны участников несанкционированной акции оппозиции, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам был использова карабин со светошумовым патроном.

Чемоданова заявила, что протестующие вели себя агрессивно, бросались на силовиков.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что участники несанкционированной акции протеста вступили в силовое столкновение с милицией в Бресте. Как сообщали очевидцы, в ответ на применение слезоточивого газа в милиционеров полетели бутылки.

Кроме того, сообщалось, что силовики применили слезоточивый газ.