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Милиция Бреста использовала светошумовой патрон на митинге оппозиции

Милиция Бреста использовала светошумовой патрон на митинге оппозиции
Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Бресте выстрелили в воздух небоевым патроном чтобы предотвратить агрессию со стороны участников несанкционированной акции оппозиции, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам был использова карабин со светошумовым патроном.

Чемоданова заявила, что протестующие вели себя агрессивно, бросались на силовиков.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что участники несанкционированной акции протеста вступили в силовое столкновение с милицией в Бресте. Как сообщали очевидцы, в ответ на применение слезоточивого газа в милиционеров полетели бутылки.

Кроме того, сообщалось, что силовики применили слезоточивый газ.

Белоруссия Брест

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