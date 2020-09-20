На борту севшего на мель в Финляндии парома находились 11 россиян

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На борту севшего на мель в воскресенье в Финляндии пассажирского парома Viking Amorella находились 11 россиян, сообщает посольство РФ в Финляндии.

"Посольство России в Финляндии и консульство России в г. Мариехамне находятся в контакте с 11 российскими гражданами, следовавшими по маршруту Турку - Стокгольм 20 сентября на пароме "Викинг Аморелла", севшем на мель на Аландских островах. Никто из росграждан не пострадал, им было оказано необходимое содействие и предоставлено размещение в гостинице", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Ранее сообщалось, что пассажирский паром Viking Amorella, на борту которого были 207 пассажиров и 74 члена экипажа, сел на мель у острова Ярсё в водах Финляндии.

Как сообщает издание Yle, в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры и часть экипажа были эвакуированы с парома на берег. Лайнер принадлежит компании Viking Line. В компании изданию сообщили, что причиной остановки стало попадание воды в один из отсеков парома.