Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 20.09В России 1 103 399+6 148В мире 30 685 001+278 804

На борту севшего на мель в Финляндии парома находились 11 россиян

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На борту севшего на мель в воскресенье в Финляндии пассажирского парома Viking Amorella находились 11 россиян, сообщает посольство РФ в Финляндии.

"Посольство России в Финляндии и консульство России в г. Мариехамне находятся в контакте с 11 российскими гражданами, следовавшими по маршруту Турку - Стокгольм 20 сентября на пароме "Викинг Аморелла", севшем на мель на Аландских островах. Никто из росграждан не пострадал, им было оказано необходимое содействие и предоставлено размещение в гостинице", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Ранее сообщалось, что пассажирский паром Viking Amorella, на борту которого были 207 пассажиров и 74 члена экипажа, сел на мель у острова Ярсё в водах Финляндии.

Как сообщает издание Yle, в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры и часть экипажа были эвакуированы с парома на берег. Лайнер принадлежит компании Viking Line. В компании изданию сообщили, что причиной остановки стало попадание воды в один из отсеков парома.

Финляндия

Новости

Россия узнала о планах боевиков в Сирии инсценировать атаки химоружием

Что произошло за день: воскресенье, 20 сентября

Близ Каира обнаружены 27 саркофагов возрастом более 2500 лет

Близ Каира обнаружены 27 саркофагов возрастом более 2500 лет

Массовые задержания начались в Минске

Милиция Бреста использовала светошумовой патрон на митинге оппозиции

Милиция Бреста использовала светошумовой патрон на митинге оппозиции

На акцию оппозиции в Минске пришло около 50 тыс. человек

Задержания начались в Минске на очередной акции оппозиции

В центр Минска ввели бронетехнику

В центр Минска ввели бронетехнику

Российские военные самолеты трижды заходили в зону американской ПВО

МВД Белоруссии подтвердило задержание 430 человек на субботних акциях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');