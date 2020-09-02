В Минске начались обыски в офисе PandaDoc

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Минске в офисе IT-компании PandaDoc сотрудники Департамента финансовых расследований проводят обыск, сообщил основатель компании Микита Микадо изданию Onliner.by.

По словам Микадо, директора "забрали", а работающих в офисе сотрудников "закрыли", требуют "разлочить компьютеры", и не дают пользоваться телефонами. У некоторых сотрудников дома также были обыски, добавил он.

Информации о происходящем у него немного, поскольку большинство сотрудников работают из дома.

Микадо уточнил, что следователи "инкриминируют 243-ю статью" об уклонении от уплаты налогов. Он заявил, что его компания работает честно, вменить ей нечего и что следственные действия носят политический характер.

В пресс-службе Комитета госконтроля "Интерфаксу" отказались прокомментировать обыски в PandaDoc.

В августе Микадо предлагал собрать деньги силовикам, которые уволятся.

PandaDoc представлена в трех странах: Белоруссии, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами. Суммарно PandaDoc привлекла около $50 млн инвестиций.

1 сентября стало известно, что Департамент финансовых расследований расследует дело о налоговых нарушениях сына Лилии Власовой, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции. В тот день у нее дома прошли обыски, а ее саму задержали на 72 часа.

13 августа силовики появились в минских офисах "Яндекса". После этого сообщалось, что компания эвакуировала сотрудников из Белоруссии.