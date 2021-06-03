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В ЕС осудили Грецию за звуки пушечных залпов для отпугивания нелегалов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ЕС выразил обеспокоенность мерами греческих властей, которые используют имитацию артиллерийских выстрелов для отпугивания нелегалов, пытающихся перебраться в Грецию из Турции, сообщает в четверг Associated Press.

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В ЕС полагают, что это противоречит законам ЕС, касающимся защиты прав человека.

Ранее на этой неделе АР сообщало, что пограничная полиция Греции для отпугивания нелегалов применяла специальную акустическую аппаратуру, имитирующую звуки пушечных выстрелов.

"Меры должны быть пропорциональными и не должны противоречить основным правам человека, в том числе праву на получение убежища", - прокомментировал ситуацию представитель Европейской комиссии Адальберт Янц.

Нашествие мигрантов в Европу

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