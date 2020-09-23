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Johnson & Johnson перешла к третьей фазе испытаний COVID-вакцины

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания Johnson & Johnson начинает третью стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, сообщают американские СМИ.

В новой фазе исследований примут участие до 60 тыс. волонтеров как из США, так и из других стран мира.

Johnson & Johnson стала уже четвертой компанией в США, которая вступила в третий этап испытаний вакцины от COVID-19.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп выразил мнение, что вакцина против коронавируса станет доступной в США намного раньше конца 2020 года. Он отметил, что первой, вероятно, будет вакцина производства компании Pfizer Inc.

В то же время в сентябре американская компания AstraZeneca сообщила, что приостановила клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".

Хроника 09 января – 23 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Johnson & Johnson США Коронавирус

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