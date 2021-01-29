Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:56Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 457 552+591 520

Однодозовая вакцина Johnson & Johnson от COVID-19 эффективна на 66%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американская компания Johnson & Johnson объявила, что после третьей фазы испытаний в США и еще семи странах ее однодозовая вакцина от коронавируса проявила эффективность в 66%, сообщает АР.

В 66% оценивается эффективность вакцины в плане защиты от заболевания COVID-19 любой степени тяжести. В плане защиты от тяжелого варианта болезни вакцина эффективна на 85%.

Результаты испытаний оказались разными в разных странах: в США эффективность препарата составила 72%, в ЮАР, где появилась более контагиозная мутация коронавируса - 57%. Эти показатели получены после испытаний на 44 добровольцах через 28 дней после вакцинации. В компании подчеркнули, что "начало защиты наблюдалось уже на 14-й день" после введения препарата.

АР отмечает, что даже при таком уровне эффективности вакцина, которая применяется одной дозой, а не двумя, будет полезна миру в условиях острой нехватки вакцин. Ставка на однодозовую вакцину была оправдана, сказал АР начальник отдела глобальных исследований фармацевтического отделения компании Матай Маммен. По его словам, через 28 дней после вакцинации никто из привитых не нуждался в госпитализации и не скончался, независимо от того, были ли они заражены "обычным COVID-19 или более опасным его вариантом". Те, кто заразился, перенес инфекцию легко.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцин компаний Moderna и Pfizer/BioNTech превышает 90%. Зато препарат от J&J проще хранить: она сохраняет стабильность на протяжении двух лет при хранении в условиях минус 20 градусов по Цельсию и как минимум три месяца при температуре 2-8 градусов Цельсия.

В компании заявили, что ее препарат эффективен для широких слоев населения: треть участников испытаний была старше 60 лет, а более 40% имели сопутствующие заболевания, грозящие риском тяжелой формы COVID-19.

J&J также отметила безопасность вакцины и что реакция на ее введение похожа на реакцию от других давно известных прививок.

В течение недели J&J подаст заявку на экстренное применение вакцины в США, а затем и в других странах. Компания планирует поставить 100 млн доз вакцины в США к июню. Некоторые из доз будут готовы к отправке, как только компания получит разрешение на использование препарата.

Хроника коронавируса. Январь.

21
Власти Китая смогли убедить граждан снизить количество поездок в преддверии Лунного Нового года. На фото: главный железнодорожный вокзал Пекина был в основном немноголюдным в первый день туристического ажиотажа.28 января. Непал начал вакцинацию против COVID-19.27 января. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии составило 100 880 007 случая. На фото: курьер во время сильного снегопада в Вэйхае, провинция Шаньдун, Китай.26 января. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 129 403. На фото: захоронение жертв COVID-19 в Малайзии.25 января. Традиционная боливийская ярмарка "Alesia Fair" состоялась в городе Эль-Альто. 22 января. Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса.21 января. После праздников в Испанию пришла третья волна коронавируса.20 января. В январе в Германии вырос уровень смертности от коронавируса. Общее число умерших составляет 47 622 человека. На фото: работа крематория в немецком Дюльмене.19 января. Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться коронавирусом COVID-19, вступило в финальный этап в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.18 января. С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.15 января. Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии.14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Власти Китая смогли убедить граждан снизить количество поездок в преддверии Лунного Нового года. На фото: главный железнодорожный вокзал Пекина был в основном немноголюдным в первый день туристического ажиотажа.
Хроника 09 января 2020 года – 29 января 2021 годаПандемия коронавируса
Johnson & Johnson США ЮАР коронавирус

Новости по теме

Новости

Серебро подорожало почти на 7% из-за инициативы пользователей Reddit

Серебро подорожало почти на 7% из-за инициативы пользователей Reddit

Украина ввела санкции против китайских акционеров "Мотор-Сич"

Утильсбор на автомобили будет повышен на 25% в I квартале 2021 года

Утильсбор на автомобили будет повышен на 25% в I квартале 2021 года

McDonald`s открыл первую точку в магазине "Пятерочка"

McDonald`s открыл первую точку в магазине "Пятерочка"

"Газпром" вышел из болгарского СП и получит 100 млн евро

Гендиректор НМГ Ольга Паскина покинет свой пост

Сбербанк попытается создать конкурента Wildberries и Ozon на базе goods.ru. Обзор

Сбербанк попытается создать конкурента Wildberries и Ozon на базе goods.ru. Обзор

Розничная торговля в России в декабре упала на 3,6%

Розничная торговля в России в декабре упала на 3,6%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');