Однодозовая вакцина Johnson & Johnson от COVID-19 эффективна на 66%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американская компания Johnson & Johnson объявила, что после третьей фазы испытаний в США и еще семи странах ее однодозовая вакцина от коронавируса проявила эффективность в 66%, сообщает АР.

В 66% оценивается эффективность вакцины в плане защиты от заболевания COVID-19 любой степени тяжести. В плане защиты от тяжелого варианта болезни вакцина эффективна на 85%.

Результаты испытаний оказались разными в разных странах: в США эффективность препарата составила 72%, в ЮАР, где появилась более контагиозная мутация коронавируса - 57%. Эти показатели получены после испытаний на 44 добровольцах через 28 дней после вакцинации. В компании подчеркнули, что "начало защиты наблюдалось уже на 14-й день" после введения препарата.

АР отмечает, что даже при таком уровне эффективности вакцина, которая применяется одной дозой, а не двумя, будет полезна миру в условиях острой нехватки вакцин. Ставка на однодозовую вакцину была оправдана, сказал АР начальник отдела глобальных исследований фармацевтического отделения компании Матай Маммен. По его словам, через 28 дней после вакцинации никто из привитых не нуждался в госпитализации и не скончался, независимо от того, были ли они заражены "обычным COVID-19 или более опасным его вариантом". Те, кто заразился, перенес инфекцию легко.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцин компаний Moderna и Pfizer/BioNTech превышает 90%. Зато препарат от J&J проще хранить: она сохраняет стабильность на протяжении двух лет при хранении в условиях минус 20 градусов по Цельсию и как минимум три месяца при температуре 2-8 градусов Цельсия.

В компании заявили, что ее препарат эффективен для широких слоев населения: треть участников испытаний была старше 60 лет, а более 40% имели сопутствующие заболевания, грозящие риском тяжелой формы COVID-19.

J&J также отметила безопасность вакцины и что реакция на ее введение похожа на реакцию от других давно известных прививок.

В течение недели J&J подаст заявку на экстренное применение вакцины в США, а затем и в других странах. Компания планирует поставить 100 млн доз вакцины в США к июню. Некоторые из доз будут готовы к отправке, как только компания получит разрешение на использование препарата.