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Чешская авиакомпания анонсировала возобновление полетов в Москву

Россия пока официально не возобновляла авиасообщение с Чехией

Чешская авиакомпания анонсировала возобновление полетов в Москву
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Czech Airlines возобновит полеты по маршруту Прага - Москва - Прага 4 октября, самолеты будут летать дважды в неделю, говорится в сообщении национального перевозчика Чехии.

Рейсы № ОК894/5 будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Продажа билетов уже началась.

"Въезд иностранных граждан в РФ по-прежнему ограничен и доступен только некоторым категориям. Убедитесь, что вы соответствуете всем требованиями для въезда в РФ", - отметили в авиакомпании.

Россия пока не заявляла о возобновлении авиасообщения с Чехией. Для въезда в эту страну действуют такие же ограничения, как для большинства других европейских государств. Среди них пока только Хорватия, Черногория, Австрия, Швейцария и Греция заявили о готовности принимать россиян.

Для въезда необходимы ПЦР-тесты на коронавирус, а Австрия в дополнение требует проходить карантин. Въезд в страны ЕС возможен с целью лечения, к родственникам, на длительную учебу или при наличии ВНЖ. В свою очередь в Черногорию, которая не входит в ЕС, можно въезжать беспрепятственно.

Czech Airlines Чехия Прага Москва

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