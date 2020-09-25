Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

Создана госкомиссия для выяснения обстоятельств катастрофы, Зеленский в субботу приедет в Харьковскую область

Ситуация на месте крушения самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области Украины Фото: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко также сообщил, что в авиакатастрофе, по состоянию на 22:00 пятницы, погибли 22 человека. Всего на борту было 28 человек. Двое выживших в тяжелом состоянии отправили в больницу, написал он на своей странице в фейсбуке.

"Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и ищут других погибших и раненых", - информирует Геращенко.

Двое пострадавших в результате крушения Ан-26 госпитализированы с тяжелыми ожогами, уточнил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

"На данный момент мы забрали с места происшествия двух пострадавших. У обоих очень тяжелые обширные ожоги", - сказал Забашта агентству "Интерфакс-Украина".

В Офисе президента Украины сообщили, что будет создана государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. Глава государства Владимир Зеленский в субботу поедет в Харьковскую область в связи с катастрофой Ан-26.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - отметили в пресс-службе Офиса президента.

Вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.

По данным источника "Интерфакса", пилот мог принять дорогу за посадочную полосу.

Ан-26 - военно-транспортный самолет, разработанный в советском КБ Антонов. Эксплуатируется и пассажирская модификация Ан-26-100 с вместимостью до 43 человек.