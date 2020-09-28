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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
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Число жертв коронавируса COVID-19 в мире превысило 1 млн человек

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 04:00 мск понедельника, достигло 1 млн 002 тыс. 383 человек, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число инфицированных в мире составило 33 млн 303 тыс. 209, излечились 24,6 млн.

В число стран с 4 млн и более официально зарегистрированными случаями COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

В США выявлено 7 млн 321 тыс. 343 случая заражения, скончались 209 тыс. 453, вылечились 4,56 млн.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 6 млн 073 тыс. 348 заболевших при 95 тыс. 547 случаях летального исхода и 5 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 732 тыс. 309, умерли 141 тыс. 776 человек, вылечены 4 млн 060 тыс. 088.

Коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн жителей планеты составил 128,6. В США на 1 млн населения страны скончались 632 человека, Индии - 69, Бразилии - 666.

коронавирус COVID-19

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