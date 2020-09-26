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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
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Сорокапроцентный рост числа заражений COVID-19 зафиксировали в Бельгии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Среднее количество ежедневных заражений COVID-19 в Бельгии достигло 1 540 в период с 16 по 22 сентября, сообщил в субботу телеканал RTBF со ссылкой на бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano.

Пандемия коронавируса

Это на 40% больше, чем по оценке предыдущих семи дней.

Уровень заражений на 100 тыс. населения, рассчитанный по данным на 9-22 сентября, подскочил до 161. Предыдущая оценка составляла 150.

Общее число заражений коронавирусом в Бельгии с начала пандемии достигло 110 976. Sciensano вновь констатирует увеличение в последние дни госпитализаций в стране с диагнозом COVID-19. Их количество теперь составляет в среднем 72,5 в день. На минувшей неделе было 46.

С начала коронавирусного кризиса в Бельгии был госпитализирован 19 991 пациент с COVID-19. Жертвами пандемии коронавируса стали 9 969 человек.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Бельгия Коронавирус

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