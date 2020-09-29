Армения задумалась о заключении союза с непризнанным Карабахом

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Армения обсуждает возможность заключения военно-политического союза с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), сообщила представитель правящей армянской парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

"В создавшейся ситуации активно обсуждаются наши возможные соразмерные действия параллельно развитию событий, в частности, заключение военно-политического союза с Арцахом", - написала Макунц в фейсбуке.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян не исключил возможность признания независимости Карабаха, отметив, что вопрос находится на повестке дня.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, была начата "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.