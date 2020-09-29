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Ереван заявил о подготовке Азербайджаном агрессии против Армении

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан готовится к расширению географии боевых действий и агрессии непосредственно против Армении, заявляет во вторник МИД республики.

"Мы категорически опровергаем обвинения министерства обороны Азербайджана об артобстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана. Цель данной дезинформации - подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения", - говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

МИД Армении также заявил, что строго осуждает попытки Баку "дестабилизировать региональный мир и стабильность, ответственность за последствия которого полностью несет военно-политическое руководство Азербайджана".

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении утром 29 сентября начали обстрел из артиллерийских орудий территории Дашкенсанского района Азербайджана.

Обострение конфликта в Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Хроника 27 – 29 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
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