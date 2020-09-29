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Минобороны РФ пообещало защищать интересы Белоруссии в любых условиях

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные будут отстаивать интересы Белоруссии и обеспечивать ее безопасность при любых обстоятельствах, заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

"Вооруженные силы России, верные союзническим обязательствам, выполнят все поставленные задачи по защите интересов наших народов и обеспечения безопасности Союзного государства в любых условиях", - сказал Картаполов, выступая на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и России во вторник.

"Как заявили лидеры наших государств, Россия и Белоруссия продолжат сотрудничество в военной сфере. И мы намерены выполнить большую часть совместных мероприятий, запланированных на этот год", - отметил замминистра обороны РФ.

По его словам, в противовес размещению войск НАТО в Европе Россия и Белоруссия принимают ответные меры, в том числе проводят совместные учения - на днях завершилось "Славянское братство-2020", в октябре пройдет еще одно - "Нерушимое братство".

"Кроме того, идет работа по совершенствованию системы совместной подготовки наших Вооруженных сил на 2021 и последующие годы", - подчеркнул Картаполов.

Также он сообщил, что расширяется программа военно-научного и военно-технического сотрудничества двух стран. В частности, "успешно развиваются различные виды интеграции между предприятиями оборонно-промышленного комплекса".

Андрей Картаполов Белоруссия Минобороны РФ

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