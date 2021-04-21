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Финляндия предложила прервать "могильный покой" затонувшего парома Estonia

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Финляндии предложило изменить закон, запрещающий погружение к затонувшему парому Estonia, для проведения расследования.

Как сообщила в среду пресс-служба ведомства, изменение закона предлагается сделать временным, оно будет действовать с 1 июля 2021 года до конца 2024 года.

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 членов экипажа и пассажиров. Были спасены только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших. Катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Эстонско-шведско-финляндская межправительственная комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало отвалившееся в условиях сильного шторма запорное устройство носового визора.

Вопрос о гибели парома был поднят вновь в связи с показанным в конце сентября 2020 года документальным пятисерийным фильмом "Estonia - находка, которая изменит все". В нем, в частности, говорится об обнаружении в корпусе судна повреждения размером 4 на 1,2 метра, о котором в отчете комиссии не упоминалось.

Находка подтверждает версию о том, что к гибели Estonia привело не только вышедшее из строя и отвалившееся запорное устройство, но и дыра в корпусе, которая ускорила крушение. Ранее власти стран, которые принимали участие в расследовании катастрофы, опровергали эти утверждения, сообщила шведская газета Aftonbladet.

Гибель парома вызвала много вопросов и породила различные версии уже в первые дни после крушения судна. Появились предположения о столкновении с подводной лодкой, о перевозке российского оружия на его борту, взрыве на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских вооруженных сил и т.п. У многих вызвал недоумение и поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швеций о могильном покое погибших, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома, а также о захоронении останков судна песком или бетоном (что не было выполнено - ИФ).

В последнее время родственники погибших неоднократно поднимали в правительственных и судебных инстанциях вопрос о необходимости дополнительного расследования причин гибели парома и необходимости новых погружений к останкам судна. Но все их требования отклонялись со ссылками на закон о покое погибших.

Однако после показа документального фильма правительство Эстонии приняло решение начать расследование ранее не задокументированных фактов и предложило принять в нем участие Швеции и Финляндии. Между тремя странами ведутся консультации на тему изменения закона о могильном покое и других юридических документах, препятствующих углубленному расследованию.

Финляндия Estonia

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