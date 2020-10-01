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Армения сообщила о сбитом возле Еревана азербайджанском беспилотнике

Всего, по словам Пашиняна, в воздушном пространстве Армении появились четыре беспилотника

Армения сообщила о сбитом возле Еревана азербайджанском беспилотнике
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) Армении уничтожили беспилотник вооруженных сил Азербайджана в 16 км от Еревана, сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"В воздушных границах Котайкской области Армении силы ПВО Армении уничтожили беспилотный летательный аппарат противника", - написала Степанян в фейсбуке.

Позднее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что всего в воздушном пространстве Армении было замечено четыре беспилотника, три из которых были сбиты. Помимо Котайкской, беспилотники появились в Гегаркуникской области.

По его словам, ведется поиск четвертого беспилотника.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что силы ПВО Вооруженных сил Армении начали работу. В Ереване были слышны звуки взрывов.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале "контрнаступательной операции" на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации с армянской стороны. Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

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Азербайджан Армения Нагорно-Карабахская республика НКР Ереван

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