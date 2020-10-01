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Пашинян заявил об уничтожении четвертого азербайджанского беспилотника

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об уничтожении четвертого беспилотника вооруженных сил Азербайджана в воздушном пространстве Армении.

"Уничтожен четвертый беспилотник. Сохраняйте спокойствие и уверенность. Мы победим", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Ранее он сообщил, что в воздушном пространстве Армении появились четыре беспилотника, три из которых были уничтожены.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, что один из беспилотников был уничтожен в 16 км к северу от Еревана в Котайкской области.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее сообщил, что силы ПВО Вооруженных сил Армении начали работу. В Ереване были слышны звуки взрывов.

Азербайджан Армения Нагорно-Карабахская республика Никол Пашинян

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