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Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВС Азербайджана

По сообщению Еревана, утром в пятницу также был сбит один беспилотник

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Один самолет и один беспилотник ВС Азербайджана сбиты на северо-восточном направлении в зоне карабахского конфликта, сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в пятницу утром.

"В 07:55 (6:55 мск - ИФ) на северо-восточном направлении армянские силы ПВО сбили один самолет и один беспилотник противника", - написала она в фейсбуке.

Тип сбитой техники не назван.

Степанян добавила, что боевые действия по всей линии соприкосновения в зоне конфликта продолжаются.

"Попытки противника прорвать на отдельных участках оборону наших войск провалены", - заявила она.

Накануне в Минобороны Армении сообщали, что за прошлые сутки в воздушном пространстве страны было уничтожено семь беспилотников, один из них - в 16 км от Еревана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан тогда заявил о начале "контрнаступательной операции" на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации с армянской стороны. Армения обвиняла в нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) Азербайджан.

Президенты РФ, США и Франции накануне призвали руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно, без предварительных условий возобновить переговоры по Нагорно-Карабахскому урегулированию. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выступили с заявлением в качестве глав государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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