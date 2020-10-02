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Что случилось этой ночью: пятница, 2 октября

Санкции Евросоюза против Белоруссии и уход Трампа на карантин из-за коронавируса

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидеры стран Евросоюза согласовали санкционный список по Белоруссии. Под санкции за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Белоруссии попадут около 40 человек. Александра Лукашенко среди них нет. Санкции вступят в силу уже в пятницу - сразу после утверждения в письменной форме.

- Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве "на грани критичной". Он отметил, что рекомендации о переводе сотрудников на "удаленку" не помогли, и предупредил о возможности "более жестких мер", если остановить рост заболеваемости и госпитализаций не удастся. При этом суточный прирост смертности от COVID-19 в столице достиг максимального с середины июля показателя - скончались 28 человек.

- Участники саммита ЕС осудили использование химического оружия против Алексея Навального. В Брюсселе призвали провести прозрачное расследование и обещали вернуться к этому вопросу в середине октября. В свою очередь постпреды Франции, ФРГ, Великобритании, Бельгии и Эстонии при ООН призвали Россию "безотлагательно, полностью и транспарентным образом раскрыть обстоятельства атаки" на Навального и проинформировать об этом Совбез ООН.

- В Минобороны Армении заявили, что сбили азербайджанский беспилотник в 16 км от Еревана. Всего за сутки в воздушном пространстве Армении было уничтожено семь беспилотников, добавили в ведомстве. Тему карабахского конфликта затронул и Совет ЕС. Лидеры Евросоюза согласились, что эту проблему необходимо решать только через Минскую группу ОБСЕ. Между тем ряд членов Палаты представителей США попросили Госдеп поспособствовать разрешению конфликта. Законодатели призвали к "сдерживанию Азербайджана" и указали на вмешательство Турции в конфликт.

- Президент и первая леди США ушли на карантин из-за COVID-19 у его помощницы Хоуп Хикс. Дональд и Меланья Трамп сдали тесты на коронавирус. Трамп и Хикс летели одним самолетом на два предвыборных мероприятия. Трамп подтвердил, что "проводил много времени с Хоуп и первая леди тоже".

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