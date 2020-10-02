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Цена Brent по итогам дня снизилась на 3,5%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили снижение, но весь день оставались под давлением новости о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа.

К 17:54 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $39,36 за баррель, что на $1,57 (3,84%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов цена марки ненадолго опускалась ниже $39 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,38 (3,56%), до $37,34 за баррель.

Цены на нефть могут продемонстрировать второе недельное снижение подряд, отмечает Trading Economics.

Дополнительное давление на котировки оказали статистические данные из США, показавшие, что число рабочих мест в экономике страны выросло слабее прогнозов.

Количество рабочих мест в сентябре 2020 года увеличилось на 661 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. В августе, согласно пересмотренным данным, число рабочих мест выросло на 1,489 млн, а не на 1,371 млн, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в сентябре на 850 тыс., сообщает Trading Economics.

Безработица в США в прошлом месяце упала до 7,9% с августовских 8,4% при ожидавшемся аналитиками снижении до 8,2%.

На настроения инвесторов также продолжают влиять опасения по поводу спроса, несмотря на то, что данные Минэнерго США в среду показали сокращение запасов нефти в стране по итогам третьей недели подряд, пишет MarketWatch.

"Нефтяной рынок не может отбросить опасения по поводу спроса, несмотря на то, что предложение нефти в США продолжает сокращаться", - отметил старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флин.

По его словам, "из-за затянувшихся опасений насчет потребления рынок меньше обеспокоен тенденцией к сокращению предложения".

Правительство Испании и власти Мадрида достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Париж с пригородами с понедельника могут перейти к режиму "повышенной готовности", что подразумевает запрет семейных мероприятий и полное закрытие баров.

"Ожидания того, что в Европе во многих странах снова ограничат передвижение, подрывают надежды на восстановление спроса в краткосрочной перспективе", - отметил аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует S&P Global Platts.

Brent WTI ОПЕК США Минэнерго Дональд Трамп коронавирус Париж Мадрид

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