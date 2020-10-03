Алиев обсудил карабахский конфликт с Макроном
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Как говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана, Макрон выразил беспокойство боевыми действиями на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, призвал к скорейшему восстановлению перемирия и возобновления переговоров.
В свою очередь Алиев заявил, что в результате обстрелов из тяжелых артиллерийских орудий со стороны ВС Армении погибли 19 азербайджанцев, свыше 60 человек получили ранения, сотни домов разрушены.
"Азербайджанская армия провела успешные контратакующие операции и освободила часть оккупированных территорий", - заявил французскому президенту лидер Азербайджана.
Алиев также подчеркнул, что Армения всячески срывает переговоры по урегулированию конфликта.
Позднее Алиев в интервью Al Jazeera TV заявил, что Россия, США, Франция должны продолжить совместную работу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, при условии сохранения ими нейтралитета.
"Конечно, у России имеется особая позиция, так как она сосед Азербайджана в регионе, правда у нее нет общей границы с Арменией. Но, несмотря на это, у нее есть хорошие и исторические отношения с Арменией. Поэтому ее роль, как посредника урегулирования конфликта, очень высокая", - сказал президент Азербайджана.
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.
Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.
В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.
Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.