Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 34,5 млн человек

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 1 млн 27 823, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро 3 октября число инфицированных в мире составило 34 млн 582 924.

Вылечились 24 млн 30 тыс. человек.

В числе лидеров коронавирусного антирейтинга США, Индия и Бразилия: в США выявлено 7 млн 332 201 заболевший, скончались 208 690 человек, вылечились 2 млн 873 369.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 6 млн 473 544 заболевших при 100 842 случаях летального исхода и 5 млн 427 706 поправившихся.

В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 847 092. Умерли 144 680, вылечены 4 млн 299 659.

Россия занимает четвертое место в мире. По данным на 2 октября, в стране 1 194 643 зараженных COVID-19. Число жертв за весь период достигает 21 077. Полностью выздоровели и выписаны 970 296 пациентов.