В Лондоне заявили, что проживут и без новой торговой сделки с ЕС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил в воскресенье, что если переходный период по Вrexit закончится без заключения нового торгового соглашения, страна проживет и без него.

В интервью телевидению ВВС он сказал, что не очень хочет, чтобы ситуация развивалась таким образом, однако уверен, что британцы "вполне выживут и без нее (сделки - ИФ)".

Переходный период выхода Великобритании из ЕС завершается 31 декабря, интенсивные переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются. По словам британского премьера, соглашение в конечном итоге может быть заключено, но есть еще сложные вопросы, которые необходимо решить.

В минувший четверг Европейская комиссия направила письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по соглашению о Brexit.