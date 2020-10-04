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В Лондоне заявили, что проживут и без новой торговой сделки с ЕС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил в воскресенье, что если переходный период по Вrexit закончится без заключения нового торгового соглашения, страна проживет и без него.

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В интервью телевидению ВВС он сказал, что не очень хочет, чтобы ситуация развивалась таким образом, однако уверен, что британцы "вполне выживут и без нее (сделки - ИФ)".

Переходный период выхода Великобритании из ЕС завершается 31 декабря, интенсивные переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются. По словам британского премьера, соглашение в конечном итоге может быть заключено, но есть еще сложные вопросы, которые необходимо решить.

В минувший четверг Европейская комиссия направила письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по соглашению о Brexit.

Великобритания ЕС Евросоюз Борис Джонсон Вrexit

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