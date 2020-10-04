Правозащитники насчитали 20 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Порядка 20 человек уже задержаны на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в воскресенье, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список задержанных размещен на сайте центра, он постоянно обновляется.

Задержания проводились в Минске, Гродно, Витебске и Бресте.

По данным "Весны", среди задержанных есть несколько журналистов, они доставлены в милицию для удостоверения личности.

Ранее сообщалось, что, в частности, на воскресную акцию оппозиции в Минске, по оценкам наблюдателей, собрались в общей сложности более 100 тыс. человек.