Байден готов пойти на отсрочку вторых дебатов кандидатов в президенты

Джо Байден Фото: Reuters

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, если потребуется, в связи с болезнью Дональда Трампа согласен перенести намеченные на 15 октября вторые дебаты с ним, сообщила представитель штаба демократа Кейт Бедингфилд.

"Мы надеемся, что дебаты состоятся в день, на который они намечены – 15 октября – но, очевидно, мы будем настроены на любые изменения, которые необходимо будет внести", сказала она в эфире телеканала АВС.

Бедигфилд отметила: "Конечно, это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего, от состояния здоровья президента Трампа, которому мы желаем всего самого наилучшего и надеемся на его быстрое и полное выздоровление, как и все в нашей стране".

В то же время, сенатор Камала Харрис, которая баллотируется на пост вице-президента от демократов, и действующий вице-президент Майк Пенс все еще планируют встретиться в среду на своих единственных предвыборных дебатах с соблюдением соответствующих мер безопасности.

"Мы ожидаем, что комиссия по дебатам примет все необходимые меры предосторожности, чтобы гарантировать безопасность всех, кто присутствует на дебатах. Ясно, что это включает в себя дистанцирование, соблюдение требования об использовании масок", – сказала представитель штаба Байдена.

Трамп, у которого выявлен коронавирус COVID-19, находится на излечении в военном госпитале. Как заявил в минувшее воскресенье его врач Шон Конли, Трамп идет на поправку.

Конли подчеркнул, что, как и при любом заболевании, состояние президента иногда улучшается, а иногда ухудшается. В частности, у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи начали давать ему стероид дексаметазон.

Со своей стороны, один из лечащих врачей президента Брайан Гарибальди выразил надежду, что при благоприятном развитии событий пациента можно будет выписать уже в понедельник.