Байден выразил готовность к дебатам с Трампом на безопасной дистанции

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с президентом США Дональдом Трампом, если это будет безопасно, сообщает телеканал CNN.

"Если медики скажут, что это безопасно и что дистанция безопасная, тогда хорошо. Я сделаю все, что эксперты посчитают целесообразным", - сказал он перед вылетом во Флориду.

Первый раунд состоялся 30 сентября. Следующий раунд дебатов запланирован на 15 октября.

Ранее представитель штаба демократа Кейт Бедингфилд сообщила, что Байден, если потребуется, в связи с болезнью Дональда Трампа согласен перенести намеченные на 15 октября вторые дебаты с ним.

Как сообщалось, Трамп в понедельник вечером может вернуться в Белый дом из больницы, где его лечат от коронавируса. Трамп заявлял, что чувствует себя лучше и хочет побыстрее вернуться к работе.