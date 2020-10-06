Байден вновь подверг критике Трампа за то, что тот игнорирует ношение маски

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уже после возращения Дональда Трампа из госпиталя, где он лечился от коронавируса, выступил с критикой недооценки президентом серьезности пандемии COVID-19.

"Я хотел бы надеяться, что президент, пройдя через то, что прошел - и я рад, что он, кажется, чувствует себя довольно хорошо - донесет правильный урок до американского народа: маски имеют значение", - сказал Байден, выступая в здании телеканала NBC News в штате Флорида.

В видеоматериале, опубликованном вскоре после выхода из больницы, Трамп призвал американцев "выйти оттуда" и не бояться вируса. Он прибыл в Белый дом на вертолете в маске, однако снял ее при входе в здание.

Байден сделал критику борьбы Трампа с пандемией одной из центральных тем своей предвыборной кампании, сосредоточившись на нежелании президента полностью поддержать масочный режим.

"Что это за подход в стиле мачо: мол, "я не собираюсь носить маску!" Ради Бога, будь патриотом", - сказал Байден в своем выступлении.