Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:12Заразились
на 05.10В России 1 225 889+10 888В мире 35 150 468+247 821

Байден вновь подверг критике Трампа за то, что тот игнорирует ношение маски

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уже после возращения Дональда Трампа из госпиталя, где он лечился от коронавируса, выступил с критикой недооценки президентом серьезности пандемии COVID-19.

"Я хотел бы надеяться, что президент, пройдя через то, что прошел - и я рад, что он, кажется, чувствует себя довольно хорошо - донесет правильный урок до американского народа: маски имеют значение", - сказал Байден, выступая в здании телеканала NBC News в штате Флорида.

В видеоматериале, опубликованном вскоре после выхода из больницы, Трамп призвал американцев "выйти оттуда" и не бояться вируса. Он прибыл в Белый дом на вертолете в маске, однако снял ее при входе в здание.

Байден сделал критику борьбы Трампа с пандемией одной из центральных тем своей предвыборной кампании, сосредоточившись на нежелании президента полностью поддержать масочный режим.

"Что это за подход в стиле мачо: мол, "я не собираюсь носить маску!" Ради Бога, будь патриотом", - сказал Байден в своем выступлении.

США

Новости

Демонстранты захватили мэрию Бишкека

Один человек погиб в беспорядках в Бишкеке

Бывший замминистра МВД Киргизии стал комендантом Бишкека

ГУВД Бишкека сообщила о 75 пострадавших в беспорядках

Оппозиция в Киргизии объявила о планах сформировать новое правительство

Экс-президент Киргизии Атамбаев освобождён из СИЗО

Экс-президент Киргизии Атамбаев освобождён из СИЗО

Демонстранты ворвались на территорию госкомитета нацбезопасности Киргизии

Демонстранты ворвались на территорию госкомитета нацбезопасности Киргизии

Очевидцы сообщили, что в здании парламента Киргизии пусто

Демонстранты ворвались в здание киргизского парламента

В центре Бишкека митингующие начали прорываться к зданию парламента

В центре Бишкека митингующие начали прорываться к зданию парламента
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');