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Число погибших мирных граждан в Карабахе выросло до 20

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Число жертв среди мирного населения в Карабахе возросло до 20, сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян.

"Действия Азербайджана направлены на углубление гуманитарной катастрофы в Арцахе (армянское название Карабаха - ИФ). С 27 сентября 20 человек погибли, 93 получили ранения и 5800 человек понесли материальный ущерб", - говорится в заявлении Бегларяна, распространенном в четверг.

По его словам, среди погибших одна девочка, семь женщин и 12 мужчин.

"Пострадали в общей сложности около 93 человек. Из них 73 получили серьезные травмы - 60 мужчин и 13 женщин", - отметил Бегларян.

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