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Потери сил непризнанной НКР выросли до 376 человек убитыми

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в пятницу еще о 26 погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 376 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Азербайджанская сторона о своих потерях не сообщает.

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Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную НКР со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также ввел военное положение в ряде регионов страны и частичную мобилизацию.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 09 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах

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