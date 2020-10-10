Минобороны Армении опровергло заявления Баку об обстреле Гадрута

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Армении опровергают заявления Минобороны Азербайджана об интенсивном обстреле города Гадрут (юг Нагорного Карабаха) с ходжалинского направления на северо-востоке этого региона.

"Заявление о нанесении ударов по Гадруту из Ходжалу - уже не просто смешная новость, а новый рекорд больного воображения", - написал на своей странице в фейсбуке представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ранее в субботу Минобороны Азербайджана сообщило, что с полудня 9 октября до утра 10 октября боевые действия на всей линии фронта в Карабахе продолжались с разной интенсивностью. При этом, по данным военного ведомства, ВС Армении в настоящее время активно обстреливают поселок Гадрут.

Между тем пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян утром в субботу сообщила, что вооруженные силы Азербайджана применили ударные беспилотники по направлениям села Ерицванк (Карабах) и села Арцваник Капанского района Сюникской области Армении. Она также сообщила, что вооруженные силы Азербайджана пытаются изменить ситуацию на южном направлении фронта в зоне карабахского конфликта до вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о ракетном ударе со стороны Азербайджана по Степанакерту.

Переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и РФ, начавшиеся в пятницу в Москве, завершились в ночь на субботу, они продолжались более 10 часов. Стороны согласились объявить о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Красного Креста. При этом конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.