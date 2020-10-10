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МИД Карбаха заявил о нарушении Азербайджаном соглашения о перемирии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявил о невыполнении Азербайджаном соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.

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"Строго осуждаем (...) нарушение Азербайджаном достигнутых при посредничестве Российской Федерации договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и телами погибших", - говорится в заявлении МИД непризнанной республики, распространенном пресс-службой ведомства в субботу.

В документе также отмечается, что атаки азербайджанских военных в субботу в зоне карабахского конфликта "являются еще одним убедительным доказательством того, что Азербайджан использует переговоры исключительно в качестве ширмы для подготовки военных действий".

В МИД непризнанной НКР также заявили, что в этих обстоятельствах международное сообщество может остановить боевые действия в регионе "лишь одним способом - признанием Республики Арцах (армянское название Карабаха - ИФ), что обеспечит необходимые правовые механизмы, гарантирующие мир и безопасность как для нашей республики, так и для всего региона".

Между тем глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что армянская сторона продолжает обстреливать азербайджанские позиции, поэтому пока нет условий для "гуманитарного перемирия".

Минувшей ночью на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября.

Вместе с тем Армения и Азербайджан уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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