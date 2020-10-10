Новый премьер Киргизии рассказал о возможной отставке президента

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подпишет заявление об отставке в течение двух-трех дней, заявил журналистам в субботу новый премьер страны Садыр Жапаров.

"Во время переговоров с Жээнбековым, он сказал, что после того как парламент утвердит нового премьер-министра, он подпишет заявление об отставке в течение двух-трех дней", - сказал он.

Как отметил новый глава правительства Киргизии, "в должности премьер-министра я буду предлагать введение одномандатного парламента, а также системы курултая".

Ранее в субботу парламент Киргизии утвердил Садыра Жапарова в должности главы правительства.

В минувшую пятницу президент Киргизии заявил, что готов уйти в отставку после стабилизации ситуации в стране.

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября. В Бишкеке введен режим чрезвычайного положения.