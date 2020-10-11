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В НКР сообщили еще о 25 погибших военных в зоне карабахского конфликта

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в воскресенье еще о 25 погибших военных в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 429 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Ранее в воскресенье Армения и Азербайджан заявили о больших потерях в Карабахе с обеих сторон.

Как сообщалось, новое обострение конфликта в Карабахе началось утром 27 сентября.

Накануне в зоне карабахского конфликта вступило в силу соглашение о прекращении огня, принятое по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Нагорный Карабах НКР Азербайджан Армения

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