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Военные Армении и Азербайджана обменялись обвинениями в обстрелах

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Пункты воздушного управления ВВС Турции при сопровождении самолетов F-16 руководят ударами азербайджанских беспилотников по гражданскому населению и инфраструктуре Карабаха, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Пункты воздушного управления ВВС Турции, находящиеся в воздушном пространстве этой страны, руководят полетами турецких беспилотников, находящихся в составе ВВС Азербайджана. Под прикрытием и в сопровождении шести самолетов F-16 они наносят удары по мирному населению Арцаха и гражданской инфраструктуре", - сообщил Ованнисян на своей странице в фейсбуке в воскресенье.

По данным армянской стороны, в зоне карабахского конфликта установилось относительное затишье.

Минобороны Азербайджана со своей стороны заявляет, что армянские вооруженные силы, которые не соблюдают гуманитарное прекращение огня, продолжают обстреливать азербайджанские города и села вдали от линии фронта ракетами и из артиллерии.

"10 и 11 октября в разное время оккупационные войска обстреляли города Гянджа и Мингячевир, Геранбой, Тертерский, Агдамский, Агджабадинский, Физулинский и Джебраильский районы. В результате многие мирные жители были убиты и ранены, а гражданская инфраструктура была серьезно повреждена", - говорится в заявлении Минобороны, распространенном в воскресенье.

Оборонное ведомство заявляет, что ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на политическом и военном руководстве Армении.

Накануне на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Вместе с тем Армения и Азербайджан уже за сутки уже не раз обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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