Главы МИД Турции и России обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с коллегой из России Сергеем Лавровым обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, информирует в воскресенье турецкий телеканал TRT Haber.

В беседе, отмечает телеканал, Чавушоглу обратился к Лаврову с призывом, чтобы Москва оказала влияние на Ереван для того, чтобы армянская сторона соблюдала режим прекращения огня, достигнутый в Нагорном Карабахе.

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров, которые состоялись ранее на этой неделе в Москве, договорились о прекращении огня с 10 октября, однако военные ведомства Армении и Азербайджана начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.

Как сообщалось, новое обострение конфликта в Карабахе началось утром 27 сентября.