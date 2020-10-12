Суд в Молдавии арестовал зарубежное имущество Плахотнюка на $10 млн

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Имущество бывшего лидера Демократической партии Молдавии, беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка на сумму около $10 млн будет арестовано по решению суда, сообщила в понедельник пресс-служба Генрокуратуры Молдавии.

Согласно сообщению, суд принял такое решение по результатам представленных прокурорами доказательств того, что имущество Плахотнюка куплено на деньги из украденного $1 млрд.

"Генпрокуратура представила дополнительные доказательства и убедила судей в том, что Владимир Плахотнюк является фактическим бенефициаром данных активов. Согласно представленным доказательствам, движимое и недвижимое имущество было получено в результате кражи денег из банковской системы Молдавии, и для взыскания ущерба, причиненного в результате этого преступления, прокуратура настаивала на изъятии имущества Плахотнюка в стране и за рубежом", - говорится в сообщении.

Недвижимость, оцениваемая в 160 млн леев (около $10 млн), будет конфискована властями в Румынии, Франции и Швейцарии. Речь идет о виллах Плахотнюка в Швейцарии, Франции и Румынии, пяти автомобилях и яхте, зарегистрированной в Швейцарии. Также подлежат изъятию девять квартир, зарегистрированных на имя его жены и четыре машины, зарегистрированные в Молдавии.

Плахотнюк покинул Молдавию после смены власти 14 июня 2019 года. Он находился в Майами. Эту информацию подтвердило посольство США в Молдавии, которое отметило, что он "подлежит процедурам административной депортации". Госсекретарь США Майкл Помпео 13 января 2020 года сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями, совершенными Плахотнюком".

В средине мая генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи $1 млрд был Плахотнюк. По его словам, в отношении олигарха возбуждено уголовно дело по трем статьям: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. Суд вынес решение о заочном аресте Плахотнюка. Сразу после этого Генпрокуратура начала готовить документы для его экстрадиции. Также молдавские власти обратились в Интерпол с запросом об объявлении Плахотнюка в международный розыск.

29 мая кишиневский суд наложил арест на 10 объектов недвижимости олигарха в Молдавии, стоимостью 33 млн леев (около $2 млн).

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел, он заочно арестован.

В конце августа Плахотнюк уехал из США. Известно, что 10 сентября он приехал в Турцию, и Генпрокуратура Молдавии подала запрос о его экстрадиции, однако к тому моменту он уже покинул территорию Турции. Местонахождение Плахотнюка сейчас неизвестно.