Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:35Заразились
на 12.10В России 1 312 310+13 592В мире 37 475 325+295 017

Суд в Молдавии арестовал зарубежное имущество Плахотнюка на $10 млн

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Имущество бывшего лидера Демократической партии Молдавии, беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка на сумму около $10 млн будет арестовано по решению суда, сообщила в понедельник пресс-служба Генрокуратуры Молдавии.

Согласно сообщению, суд принял такое решение по результатам представленных прокурорами доказательств того, что имущество Плахотнюка куплено на деньги из украденного $1 млрд.

В миреСША отказали беглому молдавскому олигарху Плахотнюку в политическом убежищеЧитать подробнее

"Генпрокуратура представила дополнительные доказательства и убедила судей в том, что Владимир Плахотнюк является фактическим бенефициаром данных активов. Согласно представленным доказательствам, движимое и недвижимое имущество было получено в результате кражи денег из банковской системы Молдавии, и для взыскания ущерба, причиненного в результате этого преступления, прокуратура настаивала на изъятии имущества Плахотнюка в стране и за рубежом", - говорится в сообщении.

Недвижимость, оцениваемая в 160 млн леев (около $10 млн), будет конфискована властями в Румынии, Франции и Швейцарии. Речь идет о виллах Плахотнюка в Швейцарии, Франции и Румынии, пяти автомобилях и яхте, зарегистрированной в Швейцарии. Также подлежат изъятию девять квартир, зарегистрированных на имя его жены и четыре машины, зарегистрированные в Молдавии.

Плахотнюк покинул Молдавию после смены власти 14 июня 2019 года. Он находился в Майами. Эту информацию подтвердило посольство США в Молдавии, которое отметило, что он "подлежит процедурам административной депортации". Госсекретарь США Майкл Помпео 13 января 2020 года сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями, совершенными Плахотнюком".

В РоссииВ России беглому молдавскому олигарху Плахотнюку предъявили новое обвинениеЧитать подробнее

В средине мая генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи $1 млрд был Плахотнюк. По его словам, в отношении олигарха возбуждено уголовно дело по трем статьям: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. Суд вынес решение о заочном аресте Плахотнюка. Сразу после этого Генпрокуратура начала готовить документы для его экстрадиции. Также молдавские власти обратились в Интерпол с запросом об объявлении Плахотнюка в международный розыск.

29 мая кишиневский суд наложил арест на 10 объектов недвижимости олигарха в Молдавии, стоимостью 33 млн леев (около $2 млн).

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел, он заочно арестован.

В конце августа Плахотнюк уехал из США. Известно, что 10 сентября он приехал в Турцию, и Генпрокуратура Молдавии подала запрос о его экстрадиции, однако к тому моменту он уже покинул территорию Турции. Местонахождение Плахотнюка сейчас неизвестно.

Молдавия Владимир Плахотнюк

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения признала гибель 480 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе

В МВД Белоруссии пригрозили применением боевого оружия на протестах

В МВД Белоруссии пригрозили применением боевого оружия на протестах
Навальный попал в больницу

Журналист узнал, что в ЕС согласились ввести санкции из-за Навального

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов

Лукашенко заявил о готовности поделиться частью своих полномочий

Отравление Сергея Скрипаля

ЕС продлил на год санкции за применение химоружия против Скрипалей

Протесты в Бишкеке

Президент Киргизии повторно ввел режим ЧП в Бишкеке

Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Военные ведомства Армении и Азербайджана сообщили о новых обстрелах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');