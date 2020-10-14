NYT узнала, что санкции из-за Навального грозят Кириенко и Бортникову

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ЕС введет санкции, связанные с делом оппозиционера Алексея Навального, против шести россиян, в том числе против первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, сообщает в четверг газета The New York Times со ссылкой на трех неназванных официальных лиц ЕС.

По информации газеты, также под санкции, как ожидается, попадут директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"Санкции против этих людей предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в страны ЕС", - пишет The New York Times.

Также, по данным газеты, санкции грозят Государственному научно-исследовательскому институту органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

"Разведслужбы западных стран говорят, что это учреждение разработало и произвело нервнопаралитическое вещество "Новичок", которое использовалось при отравлении Навального", - отмечает газета.

The Washington Post утверждает, что ФРГ и Франция составили список лиц, якобы связанных с инцидентом с Навальным, и продемонстрировали его представителям стран-членов ЕС на этой неделе вместе с 500 страницами доказательств причастности этих людей к инциденту. Источники газеты добавили, что высокопоставленные дипломаты ЕС одобрили этот список еще накануне, 13 октября.

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

6 октября ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

В понедельник, 12 октября, глава МИД Германии Хайко Маас, прибыв в Люксембург на Совет ЕС, заявил журналистам, что ФРГ и Франция совместно выработали варианты ограничительных мер в связи с отравлением Навального и предложат их к рассмотрению на Совете ЕС.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.