Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Почти всех жителей китайского Циндао за 4 дня проверили на COVID-19

Почти всех жителей китайского Циндао за 4 дня проверили на COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В китайском городе Циндао за четыре дня сделали почти 10 млн тестов на коронавирус COVID-19 и отстранили председателя местной комиссии по здравоохранению Суй Чжэньхуа, сообщает в четверг газета People's Daily.

"По данным на 08.00 (03.00 по Москве), в Циндао уже взяли 9 947 304 образца и получили результаты по 7 646 353 из них, кроме подтвержденных случаев заражения, о которых сообщалось ранее, новых положительных результатов нет", - говорится в сообщении газеты в социальной сети Weibo.

Суй Чжэньхуа отстранили 14 октября, и сейчас в его отношении проводится расследование.

После длинных выходных по случаю Дня образования КНР и Праздника середины осени в Циндао обнаружили три бессимптомных случая заражения коронавирусом. Поэтому власти решили протестировать все население города, в котором живет около 10 миллионов человек.

Хроника 09 января – 15 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Циндао Китай Коронавирус

Новости по теме

Новости

Гендиректор Эрмитажа заявил о вреде политкорректности для музеев

Смена власти в Киргизии

Премьер Киргизии Жапаров заявил о получении им полномочий президента

Премьер Киргизии Жапаров заявил о получении им полномочий президента

Россияне ускорились с покупкой недвижимости на Кипре до отмены "золотых паспортов"

"Царапину" в месте утечки кислорода на МКС закроют поролоном и скотчем

В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии

Во Франции прошли обыски у главы Минздрава и других чиновников

Санкции ЕС расстроили Пригожина

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей
Навальный попал в больницу

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции по инциденту с Навальным

Глава парламента Кипра покинул пост из-за скандала с "золотыми паспортами"

Глава парламента Кипра покинул пост из-за скандала с "золотыми паспортами"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');