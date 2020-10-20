Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:24Заразились
на 19.10В России 1 415 316+15 982В мире 40 348 737+393 100

СБ ООН обсудил меры по контролю за соблюдением перемирия в Карабахе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в Совете Безопасности обсуждают, как эффективнее контролировать соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, договоренность о котором была достигнута, но не соблюдается.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В понедельник во второй половине дня по времени Нью-Йорка члены Совбеза провели закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе по запросу России, Франции и США - тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"С тех пор как была достигнута договоренность о прекращении огня, она не соблюдалась. Главный вопрос заключается в том, как обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня. Сегодня появились сообщения о том, что Минобороны РФ ведет переговоры с коллегами в Армении и Азербайджане о том, как реализовать этот механизм контроля. Этот вопрос, конечно, был поднят на консультациях, и Совет занимает в значительной степени единую позицию в том, как они видят ситуацию", - заявил Небензя журналистам по итогам закрытой встречи.

Отвечая на вопрос о том, какая из организаций - ООН или ОБСЕ, лучше бы подошла для контроля за соблюдением режима прекращения огня, российский постпред ответил, что для ООН "был бы нужен мандат Совета Безопасности, и это непросто и не сразу".

"ОБСЕ играет ведущую роль в урегулировании. Кто там будет и каком качестве, кто на самом деле будет проверять - это все еще вопрос, он обсуждается. Как это будет реализовано на практике - это уже другое дело", - продолжил Небензя.

Россия в октябре занимает кресло председателя Совета Безопасности ООН.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются с 27 сентября, несмотря на две попытки достичь договоренности о "гуманитарном перемирии".

Первая договоренность, достигнутая в Москве в ночь на 10 октября, была нарушена менее чем через час. Второе соглашение о прекращении огня, начавшее действовать в полночь 18 октября, также вскоре было нарушено.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

14
ООН СБ ООН ОБСЕ Армения Азербайджан Нагорный Карабах Василий Небензя

Новости по теме

Новости

Мэр киргизской столицы объявит об уходе в отставку

Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 40 млн

Что случилось этой ночью: вторник, 20 октября

Смена власти в Киргизии

Верховный суд Киргизии оправдал и.о. президента по делу о попытке захвата власти

Верховный суд Киргизии оправдал и.о. президента по делу о попытке захвата власти
Выборы в США - 2020

Микрофоны Трампа и Байдена на дебатах выключат на время речи оппонента

Микрофоны Трампа и Байдена на дебатах выключат на время речи оппонента

США обвинили 10 человек в контрабанде в Россию электроники на $50 млн

В системе получения кислорода на МКС закончилась вода

В системе получения кислорода на МКС закончилась вода

Система получения кислорода на МКС снова вышла из строя

Что произошло за день: понедельник, 19 октября

США предъявили шести россиянам обвинения в хакерских атаках в трех странах

США предъявили шести россиянам обвинения в хакерских атаках в трех странах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');