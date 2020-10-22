Президент РФ оценил число жертв конфликта в Карабахе в почти 5 тыс.

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Общее число погибших в результате конфликта в Нагорном Карабахе приближается к пяти тысячам человек, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте. И трагедия заключается в том, что люди гибнут. Вы знаете, много потерь с обеих сторон. По нашим данным, с обеих сторон более 2 тысяч погибших - с одной стороны и с другой. Общее число погибших приближается уже к пяти тысячам", - сказал Путин.

Он напомнил, что за 10 лет войны в Афганистане в советской армии погибли 13 тысяч. "А здесь за такой короткий промежуток времени уже почти пять. А сколько раненых, сколько людей страдает, сколько детей", - подчеркнул президент.

Он рассказал, что у России всегда были особые связи и с Армений, и с Азербайджаном: в нашей стране проживают около 2 млн армян и 2 млн азербайджанцев, у всех очень глубокие связи с РФ. Поэтому, подчеркнул он, для РФ Армения и Азербайджан - равные партнеры. Москва хочет выстраивать полноценные отношения, как с Арменией, так и с Азербайджаном.

Он заметил, что есть разные элементы выстраивания отношений с каждой из этих стран.

"С Арменией это христианство, но у нас есть очень тесные связи с Азербайджаном по другим направлениям. Что касается религиозной составляющей, я хочу обратить ваше внимание, что почти 15% населения Российской Федерации исповедует ислам. И в этом смысле Азербайджан не чужая для нас страна", - сказал президент.

Он отметил, что нельзя забывать трагедии, которая произошла с армянским народом в период Первой мировой войны.

"Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории. Он начинался с этнического противоборства. И это тоже, к сожалению, факт, когда в Сумгаити, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа", - сказал Путин.

В то же время, он отметил, что ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, не может продолжаться вечно.