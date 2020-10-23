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В Польше выявили очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Польше за минувшие сутки лабораторно подтверждены рекордные 13 632 новых случая заболевания COVID-19, 2 888 человек выздоровели, 153 человека из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в четверг, 22 октября, и составил 12 107 случаев, в среду, 21 октября, в стране выявили 10 040 случаев.

По состоянию на пятницу, 23 октября, количество активных больных в Польше составило 119 054 (на 10 591 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 228 318 случаев инфицирования, умерли 4 172 человека, выздоровели 105 092 человека.

Хроника 09 января – 23 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Польша Коронавирус

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