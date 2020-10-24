Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 24.10В России 1 497 167+16 521В мире 42 148 875+453 200

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом
Президент Польши Анджей Дуда
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - У президента Польши Анджея Дуды выявили коронавирус, сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский в твиттере.

Он отметил, что глава государства чувствует себя хорошо. Сам Спихальский уходит на карантин.

Накануне сообщалось, что в Польше за сутки были зарегистрированы рекордные 13 632 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на 23 октября, лечение продолжают 119 054 пациента.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего за время пандемии в Польше были выявлены 228 318 случаев заражения.

Хроника 09 января – 24 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Польша Анджей Дуда

Новости по теме

Новости
Смена власти в Киргизии

Досрочные выборы президента Киргизии состоятся 10 января

В НКР сообщили о боях по всем направлениям зоны карабахского конфликта

В НКР сообщили о боях по всем направлениям зоны карабахского конфликта

Что случилось этой ночью: суббота, 24 октября

Посол РФ в США напомнил, что Россия не ведет наступления в киберсфере

В Баку пообещали жестко ответить Еревану в случае обстрелов городов Азербайджана

В Баку пообещали жестко ответить Еревану в случае обстрелов городов Азербайджана

Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило миллион

США ввели санкции против российского ЦНИИ химии и механики

Украина попросила МАГАТЭ проверить шахту в Донбассе, где взорвали атомную бомбу

Науру и Ямайка ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия

Науру и Ямайка ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия

Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу возобновлен

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');