Бельгийцам пообещали бесплатную вакцинацию от COVID-19

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Бельгии, министры отвечающие за здравоохранение в федеральных и региональных структурах, выработали стратегию вакцинации от COVID-19, сообщает RTBF. Она будет исключительно добровольной и для всех бесплатной.

Целью кампании будет привить не менее 8 млн человек, то есть, 70% населения страны. Вакцинация начнется, как только будет закуплено достаточно вакцин. Очередность и приоритетные группы чиновники определят позднее, опираясь на общественную дискуссию и мнения экспертов.

"Эта вакцинация настолько важна, что мы каждому предоставим бесплатную вакцину, правительство оплатит ее на 100%, - заявил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке. - Это дорого нам обойдется, но это ультраважная инвестиция, как для нашего здоровья, так и для нашей экономики".

Поскольку вакцины будут поступать в ампулах, содержащих несколько доз, прививать людей придется группами, чтобы к концу дня не оставалось вскрытых ампул с веществом, для этого придется очень тщательно организовать весь процесс, добавил он.

Второй сложностью он считает добровольный подход к вакцинации. Хотя цель чиновников - привить 70% населения, столько людей могут и не согласиться сделать прививку. Для достижения цели нужно будет создать у людей доверие к вакцине, в том числе, добиваясь, чтобы ее изучили и оценили как можно больше независимых организаций.

Даже примерные сроки начала вакцинации чиновники пока назвать не могут. Бельгия сможет начать закупать вакцины только после всех согласований в Еврокомиссии.

16 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявляя в Брюсселе о планах заключения очередного, пятого по счету, контракта ЕС на закупку вакцины против COVID-19 для стран ЕС, отметила: "На данном этапе мы не знаем, какие вакцины будут безопасными и эффективными". По ее словам, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст разрешение на вакцины только после тщательной оценки.