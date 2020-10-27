В Израиле с воскресенья разрешат работу парикмахерских и поликлиник

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля решило разрешить с ближайшего воскресенья, 1 ноября, работу сервисов, которые работают с клиентами в формате "один на один", пишет Jerusalem Post. Речь идет о парикмахерских, поликлиниках, услугах альтернативной медицины, занятия по вождению.

Возможно, также 1 ноября будет разрешено возобновить уличную торговлю.

Ученикам четырех младших классов разрешат вернуться в школы. Первые и вторые классы будут ходить учиться по три дня в неделю в разные дни, третьи и четвертые классы будут учиться по целой неделе. Маски на уроках будут обязательны.

Также возобновится работа групп продленного дня, в школьных автобусах установят перегородки, дети в обязательном порядке должны будут носить маски.

В Израиле из-за всплеска COVID-19 в сентябре ввели жесткие ограничения, большинство из которых продлили в октябре. С 15 октября страна начала плавно выходить из режима изоляции.

По последним данным Минздрава, в Израиле болеют коронавирусной инфекцией менее 13 000 человек, 869 из них госпитализированы, половина находится в тяжелом состоянии. С начала пандемии в стране выявили 310 851 случая заражения коронавирусом, 2453 заболевших умерли.