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В Чехии со среды введут комендантский час

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти Чехии приняли решение ввести комендантский час по всей стране ежедневно с 21:00 по 5:00, поскольку другие меры, направленные на то, чтобы сдержать COVID-19, не дали желаемого результата, сообщают во вторник европейские СМИ.

В стране и ранее действовали специальные меры безопасности, призванные сдержать вирус, но власти признали, что они не сработали, поэтому принято решение со среды, 28 октября, ввести комендантский час.

За последние сутки в стране, где проживают порядка 10,6 млн человек, выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего в Чехии насчитывается порядка 163 тыс. пациентов, еще не завершивших лечение от COVID-19. При этом более 5,6 тыс. человек госпитализированы, и из них 800 находятся в тяжелом состоянии. Скончались в Чехии с начала пандемии 2 365 человек с коронавирусом.

Хроника 09 января – 27 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Чехия Коронавирус

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