В Чехии вновь зафиксировали рекордный прирост заразившихся COVID-19

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Медики в Чехии за последние сутки выявили более 15,6 тыс. заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает в среду газета The Guardian.

Суточный прирост составил 15 663 инфицированных, что стало новым антирекордом, отмечает издание. Всего в этой стране с начала пандемии выявили более 284 тыс. случаев заражения, а количество смертей от последствий заражения COVID-19 возросло до 2,5 тыс.

В настоящее время в Чехии наблюдается один из самых быстрых темпов прироста случаев заражения среди стран Европы, отмечает газета.

В стране действуют специальные меры безопасности, призванные сдержать вирус, но накануне власти признали, что они не сработали, поэтому они приняли решение со среды, 28 октября, ввести комендантский час ежедневно с 21:00 по 5:00.