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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
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Российский турист умер в Турции от коронавируса

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский турист скончался в турецкой Анталье от коронавируса, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в генеральном консульстве РФ в городе.

"Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста 1960 г.р. в результате заражения COVID-19. В координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела. Вопрос об оплате задолженности за лечение и транспортировку тела на родину урегулирован", - сказали в генконсульстве.

Там уточнили, что турист прибыл в Анталью 25 сентября.

Ранее СМИ сообщили о смерти 60-летнего россиянина, который вместе с женой приехал отдыхать на курорте Сиде в Анталье. Коронавирус у него был обнаружен спустя неделю.

Россия возобновила прямые рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум 10 августа. Всего с начала года Анталью посетили более 1,2 млн россиян.

По состоянию на 29 октября, в Турции зарегистрировано 369 тыс. случаев COVID-19 и 10 тыс. смертей. Ежедневный прирост новых случаев составляет около 2,3 тыс.

Хроника 09 января – 29 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Анталья Сиде Коронавирус Турция

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