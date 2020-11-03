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Трамп заявил, что с демократами сложнее вести дела, чем с Россией

Трамп заявил, что с демократами сложнее вести дела, чем с Россией
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что ему было сложнее иметь дело с демократами, чем с Россией, Северной Кореей или Китаем.

В эфире телеканала Fox News Трамп рассказал, что его друзья спрашивали у него: "Расскажи, с какой страной сложнее всего вести дела. С Россией? С Китаем? Или Северной Кореей?".

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"На данный момент сложнее всего - с США, причем намного сложнее, чем с другими", - ответил на этот вопрос американский лидер.

По его словам, на посту главы государства он "имел дело с такими ужасными людьми как изворотливый Шифт (председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф - ИФ) и сумасшедшая Нэнси (Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей - ИФ), и плачущий Чак Шумер (лидер сенатского меньшинства - ИФ)".

Трамп заявил, что эти люди - "обманщики". "Я думаю, что все они больны в какой-то степени", - добавил он.

В ходе интервью президент США также в очередной раз выразил мнение, что у него "хорошие шансы" на победу на выборах.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

Дональд Трамп США

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