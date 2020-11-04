Трамп вышел вперед в "колеблющемся" штате Флорида

Избирательные участки закрылись в первых шести американских штатах

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп лидирует в так называемом "колеблющемся" штате Флорида, свидетельствуют первые результаты.

По данным телеканала CNN, за Трампа в настоящий момент проголосовали 53%, за его оппонента - демократа Джо Байдена - 46,1%.

Традиционно в США есть штаты, которые на протяжении многих лет поддерживают только кандидатов от республиканцев, другие голосуют исключительно за демократов. Поэтому основная часть предвыборных опросов и прогнозов сосредоточена на так называемых "колеблющихся" штатах, в которых электоральные предпочтения меняются год от года.

В этом году наблюдатели выделили 12 таких штатов - Аризона, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Техас и Висконсин. При этом наибольшее количество выборщиков из этих штатов - у Техаса (38), Флориды (29) и Огайо (18).

Между тем избирательные участки на выборах президента США закрылись в 19:00 по местному времени (03:00 мск) в шести американских штатах - в Джорджии, Индиане, Кентукки, Южной Каролине, Вермонте и Вирджинии. При этом часть участков в Индиане и Кентукки перестала работать на час раньше - в 02:00 мск.

Ранее CNN отдал победу в Индиане Трампу, а также назвал лидером в Нью-Гэмпшире и Кентукки.